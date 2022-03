Grandi novità per i creator. Instagram ha infatti annunciato l’arrivo della moderazione per le dirette. Ecco come funzionerà il tutto.

Chi ha a che fare ogni giorno con la creazione di contenuti sui social sa bene come uno degli scogli più grandi sia quello degli utenti che a volte si divertono a creare scompiglio.

Ciò avviene di solito sotto ai vari post ma ancor di più nelle dirette dove il creator ha poco margine per intervenire mentre è occupato a fare altro.

A tal proposito, Instagram ha annunciato da poco la novità della moderazione per le dirette. Un modo per semplificare il lavoro dei vari creatori di contenuti.

Come funziona la nuova modalità di Instagram

L’annuncio della nuova funzionalità è stato fatto da Instagram attraverso il profilo ufficiale di Twitter.

Per poter dar via alla moderazione, l’utente che avvia la diretta potrà cliccare sul menu con i tre puntini presente sulla barra dei commenti invitando uno tra gli utenti.

social

Questo riceverà quindi una notifica (un po’ come quando si da il via alla diretta in coppia) e con essa otterrà la possibilità di segnalare i commenti inopportuni e bloccare quelli che arrivano da determinate persone. Inoltre potrà rimuovere gli utenti il cui solo interesse è quello di dare fastidio.

La piattaforma offrirà anche dei filtri automatici per le parole da non usare mai e che una volta scritte verrano automaticamente cancellate.

Si tratta, quindi, di un modo per far ordine all’interno delle chat che affollano sempre le dirette e che a volte vedono inserirsi personaggi poco interessati all’argomento ma più che mai intenzionati ad infastidire tutti.

Un modo per agevolare la vita dei creator, dando loro modo di ottenere degli aiuti dall’esterno. Una funzione, quindi, che dopo quella per guardare le storie in modalità anonima sarà sicuramente ben vista da molti.

Moderatori per le dirette: quando arriveranno?

Tra le informazioni rilasciate su Twitter manca proprio quella relativa al momento in cui la nuova funzione sarà disponibile. Trattandosi di una notizia ufficiale è probabile quindi che questa arriverà pian piano in tutti i paesi, rendendo così sempre più semplici e fruibili le chat ed evitando che queste possano diventare difficili da vivere a causa dei così detti molestatori.

Un opzione che è già presente da tempo su altre piattaforme e che su Instagram si stava effettivamente attendendo da un po’.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG