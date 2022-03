La celebre villa di Basic Instinct si trova in California ed è stata messa in vendita per oltre 29 milioni di dollari.

La villa che ha fatto da sfondo alla pellicola cult del 1992, è stata messa in vendita per la considerevole cifra di 29 milioni di dollari. Sì, avete capito bene, si tratta proprio della dimora in cui è stata girata una delle scene più famose, quella dell’interrogatorio. Ma, oltre alla sua fama, quali altre bellezze ha da offrire la villa di Basic Instinct e quali altre curiosità ruotano attorno alla dimora?

Villa di Basic Instinct: dove si trova

La villa in cui è stato girato Basic Instinct si trova al 157 Spindrift Rd. di Caramel, una piccola città in California. La residenza con i suoi 1114 metri quadri, conta due cucine, cinque camere da letto, nove bagni e dodici caminetti. All’interno troviamo una favolosa biblioteca che si sviluppa su due piani, ma non manca anche tutto l’occorrente per dedicarsi alla forma fisica e rilassarsi, come una palestra e una sauna.

Sharon Stone

Le vetrate offrono una vista sensazionale sul Pacifico e altrettante meraviglie attendono all’esterno. Il terreno che fa parte della villa comprende terrazze panoramiche per pranzare all’aperto, una piscina e una spa, immerse nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un vero e proprio capolavoro che supera le aspettative nate dei film che vi sono stati girati, e che è stato ottenuto grazie a un lavoro di restauro.

Non solo Basic Instinct

La lussuosa proprietà con vista sull’oceano Pacifico, non è stata usata solo per girare le scene della pellicola record di incassi con Sharon Stone e Michael Douglas. Nella villa sono state girate anche alcune scene della serie televisiva Big Little Lies con Nicole Kidman. Ora però si aprono nuove e interessanti possibilità con l’annuncio della vendita della proprietà. Chi sarà ad aggiudicarsi la vendita affidata all’agenzia Compass?

