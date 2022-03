Sono tanti i Vip che hanno firmato le uova di Pasqua: vediamo quali sono quelle più gettonate e, soprattutto, quanto costano.

Tra i prodotti più amati del periodo di Pasqua ci sono le uova al cioccolato. Non sono solo i bambini a desiderarle, ma anche i grandi. Il merito, ovviamente, è della cioccolata, ma anche le confezioni mettono una certa allegria. Negli ultimi anni sono molto gettonate le uova firmate dai Vip: vediamo quali sono quelle più vendute e quanto costano.

Uova di Pasqua Vip: le più gettonate

Le uova Vip non sono altro che quelle sponsorizzate da personaggi più o meno famose. Non si tratta, però, di un classico “AD”, ma di una vera e propria collaborazione. Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini e Federico Fashion Style sono le celebrità più gettonate della Pasqua 2022. L’imprenditrice, la cantante e l’hairstylist hanno deciso di prestare il loro volto ad alcune delle aziende dolciarie più famose del nostro Paese. Ovviamente, tutte le uova hanno una sorpresa che ha a che fare con il personaggio scelto. Ecco perché si tratta di una vera e propria collaborazione e non di una semplice sponsorizzazione.

Senza ombra di dubbio, tra le tante uova di Pasqua, le più gettonate sono quelle firmate dalla Ferragni. Chiara ha scelto di aderire all’iniziativa de I bambini delle Fate, associazione che offre sostegno e assistenza alle famiglie con autismo e disabilità, in collaborazione con Dolci Preziosi. Le uova sono prodotte in due grammature, 150 e 280 grammi. Quello più piccolo è in vendita a partire da 11,50 euro, mentre il grande da 14,99 euro. Al loro interno si possono trovare tante sorprese: dai magneti agli stickers per unghie, passando per i tatuaggi ad acqua.

Le uova di Elettra Lamborghini e Federico Fashion Style

Elettra Lamborghini ha scelto di collaborare con l’azienda WalCor Italia, che ha lanciato un uovo che la rispecchia appieno. Con una carta maculata e colorata, ha raffigurata l’immagine della cantante in versione cartone animato. Le uova sono in vendita in due grammature, 150 e 280 grammi. Il prezzo parte da 6,90 euro per la dimensione piccola a 8,90 euro per quella più grande. Le sorprese, neanche a dirlo, sono in linea con lo stile della Lamborghini, come cordini per lo smartphone e matite, ovviamente maculate.

Infine, abbiamo le uova di Federico Fashion Style, che non potevano chiamarsi altrimenti che Fashion Easter. Sono in vendita tre versioni: Fashion Easter Pink da 350 grammi con una sorpresa cosmetica un gadget legato all’hairstylist, Fashion Easter da 250 grammi con carta oro con all’interno un gadget e il lussuoso Fashion Easter Black da 500 grammi. Quest’ultimo contiene un regalo importante, ovvero un gadget, un prodotto cosmetico e un buono sconto per una piega presso uno dei Saloni delle Meraviglie di proprietà di Federico Lauri. I prezzi partono da 29 euro fino ad un massimo di 39 euro.

