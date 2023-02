Saranno la falce di Luna, Venere e Giove i protagonisti della congiunzione astrale visibile il 22 febbraio: ecco come e quando vederla.

La prima congiunzione astrale del mese di febbraio andrà in scena la sera di mercoledì 22 febbraio 2023. Nel cielo si potrà infatti ammirare uno spettacolo meraviglioso di cui saranno protagonisti la falce di Luna, Giove e Venere. Per vedere il valzer celeste questo mese si è dovuto attendere molto, ma ne varrà di certo la pena in quanto lo spettacolo sarà incredibile.

Falce di Luna, Venere e Giove: la prima congiunzione astrale di febbraio

Saranno la falce di Luna, Venere e Giove i grandi protagonisti della congiunzione astrale del 22 febbraio 2023. L’evento astronomico sarà spettacolare in quanto i tre oggetti celesti si manifesteranno vicini nel firmamento regalando a tutti una scena incredibile.

Il falcetto di Luna sarà visibile anche alla luce del Sole, ma per vedere i due pianeti nelle sue vicinanze si dovrà attendere il crepuscolo.

Quando vedere la falce di Luna, Venere e Giove in cielo il 22 febbraio

Per vedere la congiunzione astrale formata dalla falce di Luna, Venere e Giove in cielo sarà necessario attendere dopo il tramonto di mercoledì 22 febbraio 2023. Prima di volgere lo sguardo verso il cielo tra Sud Ovest e Ovest, dunque, si dovrà aspettare che il sole scenda oltre l’orizzonte alle 17.50 ora di Roma.

Una volta che il sole sarà sparito, basterà identificare i due pianeti che si troveranno vicinissimi al falcetto di Luna che darà loro luminosità. Venere, la più luminosa tra i due pianeti, apparirà come una specie di faretto nel cielo per via della sua atmosfera densa e corrosiva che respinge i raggi solari.

Come vedere la congiunzione astrale il 22 febbraio

La congiunzione astrale sarà visibile ad occhio nudo, ma per godere a pieno di questo spettacolo sarebbe opportuno utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio. Nel caso di tempo nuvoloso o di meteo avverso in generale, ovviamente, sarà molto difficile vedere questo evento celeste.

