Frasi Grey’s Anatomy: le citazioni più belle sull’amore e sull’amicizia presenti nella serie televisiva.

Grey’s Anatomy non è solo una delle serie medical drama più amate di tutti i tempi. Non è un caso se è stata rinnovata per ben diciannove stagioni e, nonostante qualche cambio nei personaggi principali, non accenna a diminuire nel suo successo. Da questa serie è nata la fama di alcuni grandi attori, come Ellen Pompeo (che interpreta Meredith) e Patrick Dempsey (il famoso Derek). Da questa serie sono nati alcuni degli espedienti narrativi che hanno fatto scuola ispirando il mondo della televisione per gli anni a venire. Ma qual è il suo segreto? Probabilmente la capacità straordinaria di descrivere gli affetti in maniera sincera, realistica e con una coinvolgente passione. Questo anche grazie a una scrittura straordinaria. Non a caso, le frasi di Grey’s Anatomy vengono oggi citate come delle vere e proprie perle di saggezza dai tanti fan della serie. Scopriamone insieme alcune delle migliori.

Frasi d’amore Grey’s Anatomy

Secondo gli appassionati della serie, Grey’s Anatomy è in grado di raccontare storie straordinarie su ogni aspetto della vita, sulle passioni, gli affetti, le tensioni, l’amicizia. Il rapporto che lega Meredith e Cristina, ad esempio, è diventato quasi l’archetipo dell’amicizia perfetta, raccontata con delicatezza e semplicità. Ma sono forse le storie d’amore (su tutte quelle di Meredith e Derek) ad aver fatto battere il cuore di milioni di fan.

Patrick Dempsey

Per avere un’idea di quanto la scrittura sia un punto di forza di questa amatissima serie televisiva, ecco una raccolta di alcune delle frasi d’amore rimaste impresse nella memoria di tutti:

– Ma se, se mentre ti sto aspettando, incontrassi una persona che è pronta a darmi ciò che avrei voluto da te?

– Io adoro davvero tutte le sue abitudini. Mi fa sentire a casa. Lei è la mia casa.

– Voi guardate un pianeta. Io vi dico: fate un passo indietro e guardate l’universo. Non si bacia una persona solo protendendo le labbra. La si guarda e ci si ricorda perché la si desidera. Il sistema nervoso simpatico fa accelerare il battito, il lobo frontale riduce l’inibizione e si sente il bisogno di baciarla. Succede tutto in contemporanea. Siamo sia impulsivi che compulsivi. Il cervello funziona così.

– Ok, ecco qui. La tua scelta è semplice, lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi io ti amo, in un modo veramente incredibile, cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad amarti per cui prendi me, scegli me, ama me.

Le più belle frasi di Meredith Grey

Non c’è solo l’amore, come abbiamo detto, al centro di questa serie tv. Nella vita soprattutto di Meredith Grey, infatti, si susseguono tante vicissitudini differenti, per via del suo lavoro, ma anche per via delle relazioni che intreccia con tutti gli altri protagonisti del programma.

Proviamo a elencare qui alcuni esempi delle splendide frasi che ad esempio vanno a indagare sull’amicizia e su altri aspetti della vita:

– Cristina: Ma ti rendi conto che mi stai abbracciando? Meredith: Chiudi il becco… sono la tua persona.

– Quello che non sai non può farti male.

– Quando diciamo cose tipo “Le persone non cambiano”, facciamo impazzire gli scienziati… perchè il cambiamento è letteralmente l’unica costante di tutta la scienza. L’energia… la materia… cambiano continuamente, si trasformano, si fondono, crescono, muoiono. E’ il fatto che le persone cerchino di non cambiare che è innaturale. Il modo in cui ci aggrappiamo alle cose come erano, invece di lasciarle essere ciò che sono… Il modo in cui ci aggrappiamo a vecchi ricordi, invece di farcene di nuovi… Il modo in cui insistiamo nel crede, malgrado tutte le indicazioni scientifiche, che nella vita tutto sia per sempre. Il cambiamento è costante. Come viviamo il cambiamento, questo dipende da noi. Possiamo sentirlo come una morte o possiamo sentirlo come una seconda occasione di vita. Se apriamo le dita, se allentiamo la presa e lasciamo che ci trasporti, possiamo sentirlo come adrenalina pura… come se in ogni momento potessimo avere un’altra occasione di vita… come se in ogni momento

– Sai perché ti senti così? Perché ci sei vicina. Sei molto vicina alla soluzione. Ci sono passato. È veramente frustrante. Ci vuole pazienza e concentrazione. E vuoi raggiungere la soluzione a tutti i costi… Che devi spaccare qualcosa. Vai avanti. Sei quasi al traguardo. Devi superarlo. Non fermarti.

– Anche il più terribile fallimento, anche il peggiore, il più irrimediabile degli errori è di gran lunga preferibile a non averci mai provato.

– Mentire è una necessità. Mentiamo a noi stessi perché la verità… La verità ferisce maledettamente.

– Ho mentito: non sono fuori dal nostro rapporto, ci sono dentro, talmente tanto che sono umiliata perché sono qui a supplicarti. La tua scelta è semplice: lei o me. Io sono sicura che lei è un gran donna, ma vedi… Io ti amo, in un modo veramente incredibile: cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi, e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad amarti. Per cui prendi me, scegli me, ama me.

– Siamo adulti. Quando è successo? E come si torna indietro?

– I legami che ci vincolano a volte sono impossibili da spiegare. Ci uniscono anche quando sembra che si debbano spezzare. Certi legami sfidano le distanze e il tempo e la logica. Perchè ci sono legami che sono semplicemente… destinati a essere.

