Creare avatar su WhatsApp: in che modo possono essere creati degli avatar sulla nota applicazione di messaggistica istantanea.

Sei un appassionato di avatar? Ti farà sicuramente piacere una delle novità arrivate dalla fine del 2022 su WhatsApp. L’app di messaggistica istantanea più importante del gruppo Meta adesso dà infatti la possibilità agli utenti di creare il proprio avatar, proprio come accade già da diverso tempo su Instagram e su Facebook. Adesso è possibile realizzare anche sulla nota app un personaggio con le proprie fattezze, da personalizzare con centinaia di opzioni diverse che vanno dall’abbigliamento al taglio di capelli. Una novità che sembra essere un ulteriore passo di avvicinamento verso quel Metaverso principale obiettivo dell’azienda di Zuckerberg.

Avatar su WhatsApp: come crearli

La creazione dell’avatar è molto semplice. Basta entrare su WhatsApp e andare nelle Impostazioni. Qui basta selezionare la voce Avatar che si trova subito dopo la nostra foto profilo. Cliccando su Inizia, possiamo cominciare a ideare e modificare la nostra rappresentazione digitale per le chat, scegliendo tra le opzioni di personalizzazione per il volto del nostro avatar, per la corporatura e per il nostro abbigliamento, che può essere arricchito anche da accessori come piercing e apparecchio acustico. Le opzioni sono le stesse disponibili sulle altre app del gruppo Meta.

grafica avatar metaverso

Una volta terminata la personalizzazione, è possibile utilizzare il personaggio creato per la propria immagine del profilo, ma anche sotto forma di sticker. In questo modo è possibile mostrare le proprie reazioni e le proprie emozioni non più solo attraverso i classici sticker e le emoji, ma anche attraverso il nostro avatar, per dare vita a un’interazione ancora più divertente. Ed è solo l’inizio, visto che l’azienda ha già annunciato che gli avatar verranno arricchiti e presto arriverà anche una funzione per creare sticker composti da più avatar, per permettere di condividerli tra vari utenti.

Cos’è un avatar?

Un avatar è una rappresentazione grafica di una persona o di un’entità all’interno di un ambiente virtuale, come ad esempio un gioco online, un forum o una piattaforma di social network. L’avatar può essere una semplice immagine o un personaggio animato che può essere personalizzato dall’utente, il quale sceglie le caratteristiche fisiche, il vestiario e altri dettagli per creare una versione virtuale di sé stesso o di un personaggio immaginario.

L’avatar è spesso utilizzato per rappresentare l’identità online dell’utente e può essere utilizzato come mezzo di comunicazione o di interazione con altri utenti all’interno dell’ambiente virtuale. Questo accade già da diverso tempo su social come Facebook e Instagram, e dalla fine di dicembre del 2022 anche su WhatsApp.

