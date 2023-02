Vivere in bicicletta è un passione che accomuna sempre più persone. Scopriamo la classifica delle città del mondo più adatte a questo stile di vita.

Poter andare sempre in giro in bici è sicuramente un buon modo per mantenersi in forma e per rispettare l’ambiente. Ciò nonostante, non è sempre facile come si vorrebbe. Andare in bicicletta comporta infatti alcuni requisiti come la necessità di strade attrezzate per questo scopo ed una base di sicurezza che consenta di potersi muovere senza il timore che la bici venga rubata alla prima occasione. Per questo motivo, ed anche per coloro che in sella alla bike amano anche viaggiare, è stata stilata una classifica delle città del mondo più adatte per vivere in bicicletta.

Quali sono le città al mondo più vivibili in bicicletta

La classifica è stata stilata da Copenhagenize Design Co, che per l’occasione ha elaborato un particolare sistema di calcolo denominato Copenhagenizse Index. Lo stesso si è basato su tutta una serie di parametri come la percorribilità, le spese effettuate per le infrastrutture, la sicurezza in bici, la viabilità, etc… Da tutto ciò è emersa la seguente classifica.

Al primo posto si è piazzata Utrecht, città olandese che ormai da tempo investe tanto sulla viabilità in bici e tutto per una città più sostenibile e pulita. Al secondo posto, la segue Munster che si trova in Germania e che vanta piste ciclabili che si snodano per tutto il territorio urbano. Cosa che dona sicurezza a chi desidera spostarsi sempre sulle due ruote.

Anversa, in Belgio, è la terza città più vivibile in bici e conta davvero pochissimi furti. Al quarto posto c’è Copenaghen dove la bici è davvero il primo mezzo per spostarsi.

Amsterdam si piazza al quinto posto e questo nonostante sia nota come la città della bicicletta.

Al sesto posto la segue Malmo, in Svezia mentre al settimo troviamo, a sorpresa, Hangzhou, in Cina. Qui il paesaggio meraviglioso che svetta sul verde, sui laghi e sui templi si interseca con una buona viabilità. La classifica prosegue poi con un ottavo posto per Berna, in Svizzera e per un nono e decimo posto per le città tedesche di Brema e Hannover.

Italia oltre il 60esimo posto in classifica

Purtroppo, l’Italia si trova solo al 65esimo posto con la città di Milano.

Qui ci sono zone, in particolar modo quelle sul naviglio, dove andare in bicicletta è un vero piacere. Purtroppo allo stesso devono ancora aggiungersi investimenti maggiori sulle piste ciclabili e sulla sicurezza stradale. E, a tutto ciò, va aggiunta la necessità di minori furti di bici.

Tutti obiettivi raggiungibili nel tempo e con la giusta dose di lavoro. E chissà che presto anche l’Italia non figuri tra i paesi dove spostarsi o viaggiare in bicicletta è la scelta migliore.

