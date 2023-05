Conclusi i vari troni di Uomini e Donne, c’è grande fermento per una coppia che si è lasciata con tanto di “terzo incomodo” a dire la sua.

La stagione di Uomini e Donne, trono over e classico, si è conclusa e tra le ultime coppie che si sono formate, e già lasciate, c’è quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. I due si sono detti addio a poche settimane dal “sì” e, in tale ottica, è arrivato anche lo sfogo del “non scelto” Andrea Foriglio, chiamato in causa dopo la rottura.

Uomini e Donne, Nicole e Carlo si sono lasciati: parla Andrea

Maria De Filippi

In queste ore via social ci sono state importanti rivelazioni su Nicole e Carlo Alberto con l’uomo che ha raccontato di essere stato lasciato dalla ormai ex tronista. In tanti hanno subito pensato che dietro tale decisione ci fosse “la non scelta”, ovvero Andrea.

Per questa ragione, l’osteopata romano ha deciso di parlare e lo ha fatto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram dove ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione.

Per evitare ogni equivoco, il ragazzo, dopo una serie di preamboli su Nicole, ha detto: “Almeno fino a oggi, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno. E non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta!”.

Insomma, per il momento, dopo l’addio tra Nicole e Carlo, pare proprio che Andrea non ne voglia sapere di essere messo in mezzo alle questioni dei due. Anzi, le sue parole sembrano essere un netto “due di picche” all’eventuale desiderio della ex tronista di provare a contattarlo.

Staremo a vedere se la situazione cambierà tra qualche tempo o se la posizione di Andrea resterà tale anche in caso di avvicinamento della donna.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del ragazzo dopo non essere stato scelto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG