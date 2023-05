Ancora in ospedale Nina Moric che ha fatto preoccupare i suoi seguaci. I medici, a detta sua, le hanno salvato la vita.

Solamente pochi giorni fa aveva condiviso alcune stories su Instagram decisamente misteriose dall’ospedale. Adesso Nina Moric torna a mostrarsi e spiegare, non nei dettagli, quanto le è accaduto. La modella pare aver subito un intervento importante che le avrebbe “salvato la vita”.

Nina Moric in ospedale: cosa è successo

Nina Moric

“Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. Queste le parole che solamente pochi giorni fa la Moric aveva scritto sui social facendo spaventare tutti e mostrandosi, solo il braccio in verità, dall’ospedale.

Adesso la modella ha parlato in modo diretto ai seguaci spiegando di ever subito un intervento: “Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze. Diciamo che non è stato un periodo facile… Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi”, ha detto.

“Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”.

Infine, la donna ha aggiunto per i suoi fan: “Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”.

Da capire che tipo di intervento abbia subito la famosa Nina che non ha dato ulteriori dettagli. Per ora…

Di seguito, invece, un vecchio post della modella su Instagram:

