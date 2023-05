Curioso momento di gioco in casa Ferragnez con Chiara Ferragni che “avvisa” Leone mentre il piccolo “le ruba” la borsa…

Un gioco, niente più, tra papà Fedez e il piccolo Leone, con una premessa, giusta, di mamma Chiara Ferragni. Nulla di male se non fosse che il bambino si stesse divertendo con una borsa firmata dell’imprenditrice digitale. Il siparietto in casa Ferragnez è diventato, ovviamente, virale…

Chiara Ferragni, Leone “le ruba” la borsa e lei…

Chiara Ferragni

“Facciamo finta che tu rubi una borsa?”. Inizia così il simpatico video che è diventato virale di Leone e Fedez con il piccolo vestito da Uomo Ragno e con in mano una borsa di mamma Chiara. Papà Fedez non poteva che stare al gioco e ha risposto: “Va bene, ho rubato la borsa di una vecchia signora. Spider-Man, è di una vecchia signora”.

In sottofondo, però, la “vecchia signora” si fa sentire e la sua reazione è più che giusta. Mamma Chiara, infatti, ha avvisato Leone ma, evidentemente, anche il marito: “Non rovinarla però, eh!”.

Chissà come sarà andato a finire il gioco tra padre e figlio e, soprattutto, se alla fine la buona Chiara sarà tornata in possesso dell’oggetto prezioso.

Un siparietto molto divertente che mostra come i Ferragnez si divertano molto durante la giornata e amino far vedere ai fan momenti davvero curiosi come questo.

Di seguito anche il post su Tik Tok con tutta la scena e i vari commenti divertenti dei fan che sono rimasti colpiti dal gioco padre-figlio e la reazione della mamma:

