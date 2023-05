Finita la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Spiccano le parole del ragazzo sui motivi della rottura con la modella.

Sembra essersi conclusa, e non certo in toni sereni, la relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. In queste ore, la modella, in lacrime, ha informato i fan di quanto accaduto e dello stop alla love story. A seguito delle sue parole ne è nato un pesante botta e risposta a distanza proprio con l’ex…

Daniele Dal Moro, la replica a Oriana Marzoli

“Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile”, ha detto Daniele nelle sue stories Instagram cercando di motivare la rottura con la modella. “Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde”.

Lo sfogo successivo dell’ex gieffino è poi ancora più duro e fa riferimento alle parole al veleno di Oriana: “La vostra reina, dopo la festa di Alfonso Signorini è andata a casa di Antonino Spinalbese, quindi non credo che sia un problema se io vedo il mio amico Edoardo Donnamaria con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi”.

Successivamente il ragazzo ha chiesto di essere lasciato in pace e si è augurato di poter trovare, un giorno, una persona che lo sappia mettere al primo posto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Oriana che sulla propria pagina sembra non avere più contenuti con l’ex:

