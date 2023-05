Ora è davvero finita tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, almeno stando ad alcune segnalazioni con tanto di “prove”…

La crisi, annunciata e resa pubblica dai diretti interessati, non è stata superata. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia amatissima tra tv e social. In queste ore, sembra che la loro relazione sia terminata e le segnalazioni non lasciano spazio ad interpretazioni.

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati”

Giulia Salemi

Dopo aver raccontato di una crisi anche pubblicamente, la Salemi e Pretelli avevano provato a rimettere le cose al loro posto ma, a quanto pare, senza successo. In queste ore, infatti, si stanno moltiplicando le voci di una rottura definitiva tra una delle coppie giovani più amate di tv e social.

Se per Dagospia “pare si siano lasciati” a dare ulteriore manforte ai rumors alcune segnalazioni giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano che di norma riporta proprio le “documentazioni” dei seguaci.

Un utente ha scritto all’influencer lo scoop tra Giulia e Pierpaolo con tanto di dettagli. I due si sarebbero “incontrati per casualità nello stesso ristorante” e “non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti ed era allegro”.

I due erano a tavoli diversi e con amici diversi e a quanto pare non si sarebbero calcolati. Va detto che in altri video circolati in rete, sembra, invece, che i due siano stati visti camminare insieme verso l’uscita del locale.

Staremo a vedere se ci saranno parole ufficiali da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer:

