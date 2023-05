A poche settimane dalla nascita di suo figlio, Elisa D’Ospina si è mostrata in costume con tanto di riflessione bodypositive per le donne.

Il 9 maggio scorso è diventata mamma e ora, a distanza di poche settimane, Elisa D’Ospina ha voluto mandare un messaggio molto importante a tutte le donne con una riflessione a tema bodypositivity mostrandosi in costume senza timori o “colpe”.

Elisa D’Ospina, il messaggio bodypositive

“Ci sono donne che si sentono ‘in colpa’ per non essere perfette. Ne ho sentite a migliaia di storie in questi anni e ognuna di loro mi ha colpita per qualcosa”, ha detto Elisa D’Ospina nel suo recente post instagram in cui, come detto, si mostra in costume a poche settimane dall’arrivo del suo primo figlio con Stefano Macchi.

“Ho incontrato e ascoltato donne bellissime che si sentivano inadatte, insicure e alle volte brutte. Negli anni ho capito che non ci si sente in diritto di essere imperfette e vorrei invece che ci fosse un grido unanime dopo tutti questi anni dove ognuno si senta speciale senza più assecondare complessi, insicurezze e debolezze”.

“Durante questa gravidanza vedere il mio corpo trasformarsi l’ho vissuto come una benedizione. Vedere come la natura ci trasforma per dare una nuova vita che cresce dentro noi è un’avventura magnifica. La perfezione non esiste ecco perché voglio avere il diritto di pensare solo a mio figlio e alla salute ma non all’estetica”.

Non mancano, nel suo messaggio, parole d’amore per il suo Stefano: “Ho un uomo accanto che non ha smesso mai un giorno di dirmi che sono bellissima anche quando ero giù, quando ero sfatta, quando non dormivo etc… E ho sempre pensato che forse ha ragione lui perché l’amore ci rende bellissime. Allora i canoni estetici passano in terzo piano perché se c’è l’amore c’è tutto. E quanto dico tutto intendo proprio tutto”.

Proprio per questo la donna ha dato un consiglio a tutte: “Circondatevi di persone che vi vivono come donne bellissime a prescindere dalle vostre misure. Abbiate la consapevolezza che noi siamo donne e non taglie, non misure, non centimetri solo donne. Circondatevi d’amore, sempre. Che sia questa la vostra priorità”.

Di seguito anche il post Instagram con la riflessione della donna:

