Tiffany Chen, moglie di De Niro, ha svelato per la prima volta il dramma da lei vissuto a seguito della nascita della piccola Gia Virginia.

A CBS Morning Tiffany Chen, moglie di Robert De Niro, ha confessato per la prima volta di esser stata colpita da paralisi di Bell subito dopo la nascita di sua figlia Gia Virginia (nata appena qualche mese fa).

“Quando sono tornata a casa ho iniziato a sentire che la mia lingua era strana, formicolava un pò, stava iniziando a diventare insensibile”, ha detto la campionessa di marziali, e ancora: “Ho messo una forchettata di cibo in bocca ed è uscito tutto. Non riuscivo a mangiare e ho iniziato anche a farfugliare. Ho perso tutte le funzioni facciali nel momento in cui sono entrata in ospedale.”

Tiffany Chen: la paralisi dopo il parto

La notizia della gravidanza è stata vissuta con il massimo riserbo da lei e Robert De Niro, che sono usciti allo scoperto solamente nel 2021. L’attore compirà 80 anni il prossimo 17 agosto, e la notizia dell’arrivo della sua sesta figlia ha destato scalpore in tutto il mondo.