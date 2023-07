Il compositore Giovanni Allevi è stato protagonista di una fake news a cui hanno abboccato anche alcuni vip.

Nella serata del 13 luglio in rete hanno iniziato a circolare alcune fake news riguardanti la scomparsa di Giovanni Allevi, il celebre pianista e compositore che da mesi sta combattendo contro una grave forma di mieloma. Alla notizia falsa hanno abboccato numerosi vip (tra cui il conduttore Carlo Conti) che hanno espresso il loro cordoglio per la “scomparsa “del musicista. A seguire lo stesso Allevi ha smentito la bufera scrivendo via social:

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita!”.

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi: la bufala sulla sua morte

Giovanni Allevi è stato costretto ad intervenire personalmente dopo che hanno iniziato a circolare indiscrezioni sulla sua morte e in rete, in molti, vi hanno persino creduto e hanno espresso il loro cordoglio per il musicista e compositore.

Da mesi l’artista sta combattendo la sua difficile battaglia contro la malattia e in tanti sui social non hanno mancato di esprimergli tutta la loro vicinanza e il loro calore.