Ornella Muti ha commentato le recenti indiscrezioni in merito a una sua presunta partecipazione al prossimo GF Vip.

Nei giorni scorsi si è vociferato che Ornella Muti avrebbe potuto essere tra i personaggi vip inseriti nel cast del GF Vip 8. L’attrice ha smentito con fermezza la vicenda e ha fatto sapere che simili illazioni sarebbero per lei denigranti.

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del GfVip siano denigranti”, ha dichiarato a AdnKronos, e ancora: “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”.

Ornella Muti

Ornella Muti contro il GF Vip

Ornella Muti (così come Claudia Gerini e altri personaggi vip) ha smentito con fermezza le notizie riguardanti una sua presunta partecipazione al GF Vip 8 e ha chiarito che non prenderà mai parte a programmi e reality di quel tipo.

L’attrice ha anche sottolineato di continuare a coltivare i suoi impegni a teatro e in tanti si chiedono se presto tornerà a farsi vedere anche al cinema o in televisione. “Non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa”, ha dichiarato a AdnKronos l’attrice.