Ospite del podcast di Diletta Leotta, Elisabetta Canalis ha raccontato la sua esperienza da madre svelando anche alcuni particolari inediti.

Non solo calcio per Diletta Leotta. Il volto DAZN, infatti, in vista della nascita della sua prima figlia, ha inaugurato ormai da tempo il podcast Mamma Dilettante. Ospite dell’ultimo episodio Elisabetta Canalis che ha avuto modo di raccontare tantissimi aspetti inediti della sua esperienza da madre compreso uno molto dettagliato dove la sua Skyler Eva ha rischiato di soffocare.

Il racconto di Elisabetta Canalis sulla figlia

Tra i vari passaggi della chiacchierata tra la Leotta e la Canalis c’è stato spazio anche per le domande scomode. In questo senso l’ex Velina ha risposto ad un quesito sulla situazione più pericolosa in cui si è andata a cacciare sua figlia.

“Allora, ti posso dire che io ho fatto la famosa manovra della mela. Quella che bisogna imparare. Nel mio caso lei stava mangiando un pezzo di mela, stava soffocando. Ha un nome, non mi viene il nome”, ha detto la Canalis.

“Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo a chiamare (i soccorsi, ndr),

“Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro (all’altezza della schiena ndr). Due colpi. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque. A me l’hanno spiegato i pompieri, che sono paramedici e sanno tutte queste cose. Sono i primi a soccorrere qualcuno quando sta male”.

L’ex Velina ha voluto consigliare l’amica e futura madre: “Soprattutto se affidi tua figlia a qualcuno quando non ci sei, questa persona deve essere capace di fare queste cose. Davvero è un attimo che mettono qualcosa in bocca e non respirano più. Io non me ne sono accorta subito, ho visto che non respirava, non respirava e ho detto ‘oddio’. Invece l’ho fatta (la manovra, ndr) ed è venuta perfetta”.

Di seguito anche il post con l’episodio del podcast: