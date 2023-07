Arriva la dura replica di Ainett Stephens a Pino Insegno a proposito del Mercante in fiera e del ruolo di Gatta Nera.

Era inevitabile un commento della diretta interessata dopo le parole di Pino Insegno sul suo conto. Stiamo parlando di Ainett Stephens, chiamata in causa in vista del ritorno in tv de Il mercante in fiera programma storico dove proprio la modella vestiva i panni della bellissima Gatta Nera. Un ruolo che, a quanto pare, non le verrà assegnato in quanto “diventata un po’ più grande“. La donna ha replicato alle parole del conduttore con alcune storie su Instagram.

Ainett Stephens replica a Pino Insegno per la Gatta Nera

“Ragazzi, tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male del fatto che adesso che inizia una nuova edizione del Mercante in fiera e il ruolo della Gatta Nera sarà affidato ad una nuova ragazza presumibilmente più giovane”, ha esordito Ainett sulle sue storie Instagram. “Perché dico presumibilmente? Perché l’incaricato che farà la trasmissione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata”.

Da qui la nota modella ha proseguito: “Sono rimasta male per quello perché vedere oggi come oggi, persone che hanno età importante rimaste a questi antichi retaggi, è inammissibile. Vi dico una cosa: adesso che ho 40 anni mi sento meglio. I 40 sono più belli dei 30 e più belli dei 20, perché oggi ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni, ora non mi preoccupano più. La donna moderna non deve avere più paura di come si mostra, perché abbiamo le nostre idee, abbiamo il nostro benessere e non dobbiamo avere paura più dei maschietti”.

In conclusione la Stephens ha aggiunto: “Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo. In bocca al lupo per la nuova Gatta Nera”.

