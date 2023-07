Quale futuro per Selvaggia Lucarelli? La giornalista sarà ancora a Ballando con le Stelle? Il parere del collega.

Sta per ripartire la stagione televisiva Rai e tornerà anche Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. Se già in passato si era parlato di un cambio di giuria, adesso i rumors su chi sarà presente si stanno decisamente moltiplicando. Tra i nomi apparentemente in bilico c’è quello di Selvaggia Lucarelli che, secondo un suo collega, potrebbe non essere poi così tanto voluta dalla conduttrice…

Il commento su Selvaggia Lucarelli a Ballando

Selvaggia Lucarelli

A parlare del futuro della Lucarelli a Ballando con le Stelle è stato nelle ultime ore Davide Maggio. Il noto giornalista, e dunque collega della donna, nel corso di una diretta Instagram ha commentato quelle che sarebbero le sue sensazioni sulla giuria del programma ed in particolare, appunto, il destino della bella Selvaggia.

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”, le parole di Maggio riprese da Biccy.

E ancora: “Credo che anche alcuni nomi del cast, per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente, siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non ce la faccio più'”.

Sulla prossima stagione del programma si era espressa la Carlucci da poco proprio a DavideMaggio.it: “La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto”.

Staremo a vedere quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il programma Rai: