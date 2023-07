Chiacchieratissima per un presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi è stata pizzicata in compagnia di un altro uomo.

Giornate bollenti in tema gossip per Alessia Marcuzzi che dopo essere stata accostata a Stefano De Martino si ritrova, ora, essere pizzicata dai paparazzi in compagnia di un altro uomo. La showgirl è stata beccata a Formentera con un volto a lei non proprio nuovo… il suo ex Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi paparazzata a Formentera con l’ex

Alessia Marcuzzi

Come detto, in questi ultimi giorni si è parlato tanto in tema amore della Marcuzzi, accostata a Stefano De Martino e alla sua crisi con Belen Rodriguez. Eppure, le cose potrebbero essere ben diverse.

Infatti, Gente ha paparazzato la bella Alessia a Formentera con un altro uomo. La conduttrice è stata beccata con l’ex, Paolo Calabresi Marconi. Dagli scatti disponibili sembra proprio che tra i due ci sia decisamente del feeling con tanto di gesti premurosi e dolci da parte dell’imprenditore e una cena, romantica (?!) in spiaggia.

Si tratta, va detto, di momenti che non danno “prova” di un ritorno di fiamma tra i due ma che potrebbero far pensare ad un tentativo di reunion dopo l’annuncio della rottura lo scorso settembre quando avevano comunicato lo stop al loro matrimonio dopo otto anni insieme.

Con loro era presente anche Tommaso, il figlio primogenito della donna.

Per il momento non è dato sapere altri dettagli e, molto probabilmente, neppure i diretti interessati avranno occasione e voglia di spiegare questo incontro e questa vacanza.

Staremo a vedere se più avanti si capirà meglio che tipo di rapporto ci sia tra loro.

Di seguito anche un post Twitter con le foto di Gente dove è possibile vedere appunto la passeggiata dei due ex coniugi, il bagno insieme e la cena con tanto di braccio attorno alla schiena: