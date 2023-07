Ci sarà Claudia Gerini al GF Vip? L’attrice ha voluto fare chiarezza su qualche rumors circolato nell’ultimo periodo. Le parole.

Dopo l’ufficializzazione dei palinsesti tv Mediaset per la prossima ragione è arrivata la conferma del ritorno del GF che dovrebbe essere un mix tra personaggi Vip e Nip con delle regole ferree sul cast decise da Pier Silvio Berlusconi. Anche in tale ottica in molti avevano ipotizzato Claudia Gerini come concorrente. L’attrice, invece, ha smentito tutto spiegando anche le sue ragioni.

Claudia Gerini, no al GF Vip: le parole

Claudia Gerini

Parlando a tag24 a proposito dei rumors che la riguardano rispetto ad una possibile partecipazione al GF Vip della prossima edizione, la Gerini ha voluto rispondere in modo molto secco e diretto: “Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adeso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”, ha chiarito la donna.

A domanda sul perché non abbia mai preso parte ad un reality: “No, non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attrice: