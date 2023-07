Via i cast per i programmi della prossima stagione su Mediaset. Gli autori starebbero seguendo regole precise di Pier Silvio Berlusconi.

Una prima svolta c’era stata al termine della passata edizione del GF Vip quando, dopo tante polemiche e casi, Pier Silvio Berlusconi aveva imposto un cambio di comportamenti. Adesso, pare che l’ad di Mediaset abbia dato delle regole precise agli autori dei vari programmi – dal GF agli altri reality – da seguire per comporre i relativi cast.

Pier Silvio Berlusconi, le regole per i concorrenti dei reality

Pier Silvio Berlusconi

Secondo quanto si apprende da Fanpage.it, in vista delle prossime edizioni dei vari programmi Mediaset, ed in particolare dei reality Grande Fratello e La Pupa e il Secchione, sembra proprio che Pier Silvio abbia dato indicazioni rigide agli autori. Delle vere e proprie regole da seguire per comporre i cast dei concorrenti.

Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La Pupa e il Secchione, starebbero applicando almeno due regole ben precise imposte dall’ad di Mediaset. Quali? Nei cast non devono esserci influencer e neppure persone che hanno un profilo su OnlyFans.

In particolare nella Casa più spiata d’Italia non sarebbero visti di buon occhio personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans, regola che si potrebbe applicare anche al cast del GF.

Staremo a vedere quale sarà, alla fine, la composizione dei concorrenti ma una nuova era sembra essere partita.

Di seguito anche un post Instagram di Alfonso Signorini, confermato alla guida del GF, proprio sui cast del programma: