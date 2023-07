Chi ha registrato il numero più alto di ascolti nella serata di martedì 11 luglio? Vediamo i dati auditel.

Chi si aggiudica il primo premio per numero di ascolti per la serata di martedì 11 luglio? Tra serie tv, film e musica i palinsesti Rai e Mediaset hanno proposto un’offerta televisiva per tutti i gusti. Battiti Live con tutti i cantanti ospiti della serata, ha raccolto numerosi spettatori ma non si è aggiudicato il primo posto del podio. Vediamo nel dettagli i numeri degli ascolti con i dati auditel.

Logo Rai

Il podio: ‘Un cuore due destini’ è il re della serata

Al primo posto per numero di ascolti troviamo Rai 1 che ha mandato in onda la fiction drammatica francese Un cuore due destini. La seconda puntata ha registrato 2.014.000 spettatori pari al 13,4% di share. Si aggiudica il secondo posto il festival estivo della musica italiana più seguito, Battiti Live. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno tenuto davanti allo schermo 1.741.000 telespettatori con uno share di 14,8%.

Al terzo posto troviamo Canale 5 con il film Ti presento Sofia che ha ottenuto l’11% di share e 1.563.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

La 7 con In Onda estate, il talk di politica alla conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo, è stato seguito da 919.000 spettatori pari al 6,2% di share. Subito dopo troviamo CSI Vegas che ha intrattenuto 666.000 spettatori, facendo registrare uno share del 4,4%.

Su Rete 4 il film giallo Delitto ai Caraibi ha intrattenuto 473.000 spettatori con uno share del 3,4%. Filorosso, il programma di approfondimento di Rai 3 alla conduzione di Manuela Moreno, ha ottenuto il 3,6% di share ed è stato guardato da 458.000 spettatori.

La serie tv Avamposti – Nucleo operativo mandata in onda sul canale Nove ha registrato 304.000 teste pari al 2% di share. Per finire troviamo TV 8 che con Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? è stato guardato da 280.000 spettatori con il 2% di share.