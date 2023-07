Ecco quali sono le location Ti presento Sofia, la commedia con protagonisti principali Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Ti presento Sofia è una commedia del 2018 diretta da Guido Chiesa che ha come protagonista principale Gabriele, un uomo divorziato con una figlia di 10 anni di nome Sofia. Un giorno il protagonista incontra Mara, una sua vecchia amica di cui si innamora, peccato che la donna al primo appuntamento le riveli di odiare i bambini. Gabriele cerca allora di nascondere in tutti i modi l’esistenza della figlia. Vediamo ora quali sono le location di Ti presento Sofia.

Ti presento Sofia: le location del film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti

E’ l’Abruzzo la regione che ha ospitato le varie riprese di Ti presento Sofia. Molte cene del film sono state girate a Pescara, qui si trova la casa dove abita Gabriele che, per la precisione, è in via Giuseppe Misticoni, il palazzo dove abita Mara, prima di decidere di trasferirsi a casa di Gabriele, è invece in corso Gabriele Manthonè.

Fabio De Luigi

Altre riprese del film sono state effettuate a Francavilla al Mare e a Fossacesia, due comuni che si trovano sempre in Abruzzo ma in provincia di Chieti. Una delle poche location di Ti presento Sofia situata in un’altra regione, e non in Abruzzo, è il negozio di strumenti musicali di Gabriele che si trova invece a Roma.

Ti presento Sofia: il cast del film

A vestire i panni del protagonista principale di Ti presento Sofia, ovvero Gabriele, è Fabio De Luigi. La co-protagonista, Mara, è invece interpretata da Micaela Ramazzotti mentre nella parte della piccola Sofia troviamo Caterina Sbaraglia.

Il cast principale del film è poi completato da Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele De Martino, Bob Messini, Nicola Nocella, Caterina Guzzanti e Duccio Camerini.