Ecco dov’è la splendida villa di ‘Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?’, il dating show condotto da Caterina Balivo in onda su TV8.

Chi vuole sposare mia mamma? ha avuto un grande successo e così che la seconda stagione del dating show condotto da Caterina Balivo è arrivata direttamente ma con una novità: non ci sono solamente mamme single ma anche i papà. E’ così che il nome del programma è cambiato in Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?. Questa è ovviamente la più grande novità del programma, il format invece è rimasto invariato con i protagonisti che continuano a risiedere, insieme ai loro figli, in una splendida villa dove potranno incontrare, seguendo rigidissime regole, i loro corteggiatori o le loro corteggiatrici. Ma dov’è la villa di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Scopriamolo.

La villa di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Le location del programma

Dov’è la villa che fa da sfondo a Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? è Villa Tenchio. Immersa nel verde, la villa si trova a Casirate Olona, circa a metà strada tra Milano e Pavia (è distante appena 10 minuti in auto dalla Certosa di Pavia) ed è la stessa che gli spettatori del programmo hanno già visto nel corso delle puntate di Chi vuole sposare mia mamma?.

La Tenuta Il Tenchio solitamente viene utilizzata anche come location per matrimoni e ricevimento vari, ma anche meeting aziendali ed eventi di vario genere. Nel corso della prima stagione del dating show abbiamo visto all’interno della villa l’attore Corrado Oddi nei panni del maggiordomo, lo stesso ruolo che ha anche ora in questa seconda edizione del programma. ll compito del maggiordomo Corrado è quello di far sentire a proprio agio gli ospiti di Villa Tenchio e di riferire le comunicazioni di Caterina Balivo.

