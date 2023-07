Martedì 11 luglio va in onda la seconda puntata di Battiti Live 2023, vediamo ora qual è l’ordine in cui si esibiscono i vari cantanti.

La città di Bari, dopo aver fatto da cornice alla prima puntata di Battiti Live 2023, è la città che ospita anche la seconda puntata. Anche questa sera sono tanti gli artisti che vedremo alternasi sul palco del mega concerto proponendo le loro hit estive. A condurre la serata sono sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, affiancati sempre da Mariasole Pollio. Per vedere la puntata basta collegarsi martedì 11 luglio 2023 su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa.

Battiti Live 2023: la scaletta della seconda puntata

Vediamo ora quali sono i vari cantanti nella seconda puntata di Battiti Live 2023 (ma nell’elenco che segue non sono in ordine di apparizione sul palco). In totale sono 19 i cantanti protagonisti di questa seconda puntata.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Fedez – Annalisa – Articolo 31

Elettra Lamborghini

Ernia Bresh

Nek

Francesco Renga

Federico Rossi

Francesca Michielin

Gaia

Gianamaria

Gabry Ponte

Il Pagante

Federica

Wax

LP

Piero Pelù e Albrosie

Rocco Hunt

Mr. Rain

Sangiovanni

Wayne

Battiti Live 2023: le date e le città

Come detto in precedenza, le cinque serate di Battiti Live 2023 non vengano trasmesse in diretta, le esibizioni sono infatti tutte registrate e ogni settimane su Italia 1 va in onda una nuova puntata. Vediamo ora quali sono le date esatte dei concerti e della programmazione televisiva.

Mercoledì 21 giugno 2023 a Bari la prima puntata, in onda martedì 4 luglio su Italia 1.

Sabato 24 giugno 2023 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 11 luglio su Italia 1.

Domenica 25 giugno 2023 a Bari la terza puntata, in onda martedì 18 luglio su Italia 1.

Venerdì 7 luglio 2023 a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 25 luglio su Italia 1.

Domenica 9 luglio 2022 a Gallipoli la quinta puntata, in onda martedì 1agosto su Italia 1.