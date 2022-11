Ecco dove vedere Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? in streaming e in TV. E’ il dating show condotto da Caterina Balivo.

Dopo il successo avuto dalla prima stagione di Chi vuole sposare mia mamma?, in onda nell’estate del 2022, è immediatamente arrivata la seconda stagione con una novità: a cercare l’amore non ci sono solamente mamme single ma anche i papà. Ecco allora che il programma condotto da Caterina Balivo ha cambiato denominazione diventando Chi vuole sposare mia mamma o mio papa?. Il format del dating show è sempre lo stesso: i protagonisti sono mamme o papà single che, accompagnati dai propri figli, vivono in una splendida villa insieme ai loro corteggiatori o corteggiatrici che devono però seguire determinate regole. Vediamo ora dove vedere Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? in streaming e in TV.

Dove vedere Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? in streaming e in TV

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? in TV è trasmesso in chiaro su TV8. Il programma va in onda ogni martedì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.30, da martedì 15 novembre 2022. E dove vedere Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? in streaming e gratis?

Caterina Balivo

Per guardare il dating show condotto da Caterina Balivo on demand è sufficiente collegarsi al sito www.tv8.it e si potranno vedere le varie puntate in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su TV8 al martedì sera oppure in qualsiasi altro momento: sul portale di TV8 sono infatti presenti tutte le puntate di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? per tutti gli utenti che non le avessero viste in diretta o che volessero rivederle in un secondo momento.

Ricordiamo che al sito tv8.it si può accedere sia da computer che da tablet che da smartphone.

