Chi ha registrato il numero più alto di ascolti nella serata di mercoledì 12 luglio? Ecco i dati auditel.

Un palinsesto ricco di film quello di mercoledì 12 luglio, che ha visto sui principali canali Rai e Mediaset pellicole di successo del panorama internazionale. La Rai si aggiudica il primo posto per numero di ascolti mandando in onda il film con Bradley Cooper e Sienna Miller Il sapore del successo, vediamo ora nel dettagli i dati auditel relativi ai principali canali tv.

Logo Rai

Il podio: Rai 1 è al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo il film del 2015 con Bradley Cooper e Sienna Miller che racconta il mondo delle cucine stellate, Il sapore del successo.

Subito dopo abbiamo Chi l’ha visto? Speciale su Rai 3 che ha tenuto davanti allo schermo 1.831.000 spettatori pari al 13,4% di share.

Infine con il 13,2% di share ha raccolto 1.856.000 spettatori. Subito dopo troviamo Canale 5 che il film storico The birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha registrato 1.398.000 spettatori pari al 10,7% di share. Il film del 2016 è ambientato nel sud degli Stati Uniti trent’anni prima della guerra di Secessione e racconta le vicende e le difficoltà di uno schiavo di nome Nat Turner, interpretato dall’attore Nate Parker.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Delitti in Paradiso la serie tv mandata in onda su Rai 2 che ha registrato 1.060.000 spettatori con una share del 7,1%. Zona Bianca ha intrattenuto invece 792.000 spettatori con uno share del 7,4%. La versione estiva del programma dedicato alla scoperta e alla cultura di Mediaset, Freedom Summer, ha raccolto 573.000 spettatori pari al 4,7% di share.

Infine a concludere la serata di ieri su TV 8 Name that tune – Indovina la canzone ha ottenuto uno share del 3,1% con 390.000 spettatori. Subito dopo troviamo Atlantide su La 7 con 301.000 teste e uno share del 2,9% e in ultimo posizione invece canale Nove con Una notte al museo 2 – La fuga che ha intrattenuto 279.000 spettatori ottenendo uno share pari al 2%.