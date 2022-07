Un giorno in pretura: arrivano i Bianchi, ecco dove vedere in streaming e in TV il processo per l’omicidio di Willy Monteiro.

Il 6 settembre del 2020 a Colleferro è stato ucciso Willy Monteiro, un ragazzo di appena 21 anni picchiato a morte mentre tentava di difendere un amico da un’aggressione. L’omicidio ha colpito molto l’opinione pubblico e il processo che ne è seguito ha avuto un grande eco mediatico per la brutalità del pestaggio subito dal giovane cuoco: e proprio il processo che ha portato alle condanne dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, di Mario Pincarelli e di Francesco Belleggia è trasmessa in TV e in streaming in una puntata di Un giorno in pretura.

Un giorno in pretura, arrivano i Bianchi: dove vedere il processo in streaming e in TV

Sabato 9 luglio 2022, a partire dalle ore 23.20, su Rai 3 va in onda Un giorno in pretura, arrivano i Bianchi, la puntata del celebre programma condotto da Roberta Petrelluzzi e dedicato proprio al processo ai fratelli Bianchi, a Mario Pincarelli e a Francesco Belleggia.

Martelletto giudice in tribunale

La puntata di Un giorno in pretura su Willy Bianco, o meglio sul processo che è seguito al suo omicidio, può essere vista anche on demand. Dove vedere Un giorno in pretura in streaming? Ovviamente su RaiPlay. Come tutti gli altri programmi, film, serie TV e eventi in onda sui canali Rai, anche le varie puntate di Un giorno in pretura sono disponibili anche sulla piattaforma streaming gratuita della Rai, a cui è possibile accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.

La puntata di Un giorno in pretura: arrivano i Bianchi, è disponibile su RaiPlay da dopo che è andata in onda su Rai 3. Non si può quindi vedere fino alla notte di sabato.

