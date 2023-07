Chi ha registrato il numero più alto di ascolti nella serata di giovedì 13 luglio? Ecco i dati auditel.

Un palinsesto quello della serata di giovedì 14 luglio che ha proposto al pubblico a casa cultura, storia ma anche film e serie tv. Il programma che ha ottenuto più ascolti è stato quello di Alberto Angela su Rai 1 dedicato alla cultura, che è riuscito ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Vediamo nel dettaglio i dati auditel di ieri sera.

Alberto Angela

Sul podio: vince la serata Noos – L’avventura della conoscenza

Al primo posto per numero di ascolti troviamo Rai 1 con il programma dedicato alla cultura di Alberto Angela, Noos – L’avventura della conoscenza, che ha attirato l’attenzione di 1.998.000 spettatori pari al 15,2% di share. Al secondo posto troviamo Canale 5 che con 1.290.000 spettatori e uno share dell’11,6% ha convinto con il programma Felicissima Sera – All Inclusive, il varietà televisivo condotto da Pio e Amedeo.

Al terzo posto troviamo poi Italia 1 che con la serie tv statunitense Chicago Fire ha registrato 1.240.000 spettatori pari all’8,6% di share.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo Rai 2 che ha mandato in onda Non sono una signora, lo show dedicato all’arte delle drag queen condotto da Alba Parietti. Il programma ha registrato 944.000 spettatori e uno share del 7,2%. Su La 7 invece con In onda estate, l’approfondimento sull’attualità della giornata ha ottenuto uno share del 6% con 834.000 spettatori.

Il film mandato in onda su Rete 4 Flightpane – Mistero in volo ha invece intrattenuto 814.000 spettatori pari al 6,1% di share. Su TV 8 invece il film con Halle Berry e Ralph Brown, Dark Tide, ha registrato 261.000 spettatori con il 1,9% di share. Su canale Nove invece Caos, il film del 2015 con Ryan Philippe e Jason Statham, ha ottenuto uno share del 1,8% con 242.000 spettatori. Infine su Rai 3, Nel cerchio degli uomini, il documentario Rai sulla condizione degli uomini, ha registrato 197.000 spettatori e 1,4% di share.