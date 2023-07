Ecco qual è la scaletta dei cantanti che vedremo nella puntata di domenica 16 luglio 2023 di Tim Summer Hits.

Proseguono gli appuntamenti con i concerti dell’estate trasmessi in TV. E tra gli eventi canori più seguiti dal pubblico televisivo c’è Tim Summer Hits 2023. Domenica 16 luglio va in onda una nuova puntata, la quarta di questa edizione, da Piazza Fellini a Rimini. A condurre la serata, come sempre, sono Nek e Andrea Delogu. Vediamo ora quali sono tutti gli artisti che potremo vedere esibirsi nel corso di questa serata.

Tim Summer Hits 2023, i cantanti: la scaletta di domenica 16 luglio

Ecco chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco di Tim Summer Hits 2023 nella puntata in onda domenica 16 luglio 2023 (gli artisti elencati qui di seguito non sono in ordine di apparizione sul palco ma sono quelli che si esibiranno domenica).

Andrea Delogu

Aka 7even

Alexia

Ana Mena

Angelina Mango

Annalisa

Blanco

Ciccio Merolla

Claude

Coma_Cose

Diodato

Elettra Lamborghini

Emma

Gabry Ponte e Hosanna

Gaia

LDA

Mara Sattei

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Raf

Renga e Nek

Rocco Hunt

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Dove vedere Tim Summer Hits 2023 in streaming e in TV

E’ la Rai a trasmettere Tim Summer Hits 2023, il programma musicale in cui gli artisti presentano i loro tormentoni estivi, sulla scia di quello che per anni è stato l’appuntamento per eccellenza dell’estate, il Festivalbar.

Il programma sarà in onda su Rai 2, ogni domenica a partire da sabato 25 giugno. Si potrà anche vedere in streaming su Rai Play, attraverso smart tv, smartphone, tablet o computer. Le puntate rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Rai Play on demand e potranno quindi essere viste in qualsiasi momento, oltre che ovviamente in diretta in contemporanea con la diretta televisiva.