Uno spavento e qualche “effetto collaterale” per Aurora Ramazzotti che ha raccontato cosa le sia capitato negli ultimi due giorni.

I più attenti si saranno accorti che per due giorni Aurora Ramazzotti è stata assente dai social. Una fatto inedito per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros che di solito è abituata a condividere qualche contenuto al giorno con i propri seguaci. Ma cosa è successo? Per la giovane neo mamma sono state ore movimentate a causa di una sua fobia che l’ha portata ad avere un piccolo incidente…

Incidente in piscina per Aurora Ramazzotti: cosa è successo

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Aurora che con la solita simpatia e la giusta dose di autoironia ha svelato perché è rimasta out dal mondo social per due giorni.

“Ciao a tutti. So che magari non ve ne sarete neppure accorti ma in realtà sono da due giorni compleatamente fuori dai social, che non uso alcuna piattaforma. Perché? Ho rotto il telefono…”, ha esordito la Ramazzotti.

“Stavo facendo il bagno in piscina e avevo il telefono in mano, non chiedetemi perché, non lo farò mai più nella mia vita”, ha aggiunto. Ed è da questo momento che entra in gioco una sua fobia che le ha causa l’incidente inatteso. “Ad un certo punto è passato un calabrone gigante che era più simile ad un elicottero. Ho la fobia, mi sono spaventata sono andata sott’acqua per evadere. Ma mi son portata sotto anche il telefono. Ero convinta che il telefono fosse resistente all’acqua e invece no… morto”.

Nelle stories successive, però, ecco anche alcuni aspetti positivi dell’assenza del telefono: “Comunque quando non lo puoi usare ti rendi conto di quanto tempo ci passi. Le prime sei ore era come disintossicarsi da una sostanza. Poi stavo così…”, ha detto mettendo una foto di una cagnolino sdraiato a terra.

