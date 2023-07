Parole importanti e che chiamano in causa anche la sua personale esperienza. Francesco Facchinetti lancia un appello a tutti i genitori.

Come spesso gli capita, Francesco Facchinetti ha deciso di dire la sua su argomenti spinosi relativi all’educazione dei giovani ragazzi. In particolare il noto DJ e conduttore ha preso spunto dai sempre più frequenti casi di cronaca che coinvolgono gli adolescenti per raccontare la sua esperienza e fare un appello ad una maggiore attenzione nell’educazione da parte dei genitori.

L’esperienza di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti

Attraverso una serie di stories su Instagram, Facchinetti ha detto: “Di chi è la colpa se ragazzi, al posto di vivere la loro vita in maniera spensierata e leggera – e sto parlando di maschi – si comportano in maniera sbagliata ed errata nei confronti dell’universo femminile? Molto semplice. Dei genitori, dell’educazione che manca”.

Parte da questa premessa DJ Francesco per spiegare poi alcuni dei comportamenti sbagliati dei giovani di oggi tra alcol, droghe e l’utilizzo dei telefoni per riprendere, magari anche col consenso, momenti intimi di coppia salvo poi condividerli con amici.

Facchinetti è molto diretto nella sua spiegazione e ribadisce più volte il concetto che con una giusta attenzione ed educazione da parte dei genitori certe cose non accadrebbero.

Poi, parlando a livello personale e dopo aver sottolineato il ruolo di sua madre e della sua famiglia per la sua edizione – pur con degli errori dai quali ha imparato, ecco l’aneddoto: “Io avevo una ragazza con cui stavo, questa ragazza non aveva mai fatto l’amore con nessuno. Non ricordo se avevo, 17, 18 o 19 anni. Lei non aveva mai fatto l’amore con nessuno. Io avevo pressoché la sua età”.

“Ci troviamo a dormire insieme, eravamo andati forse a Bergamo perché io dovevo fare un concerto. Quella sera ci ubriachiamo, succede. Ubriachi, forse così togliendo tutti i freni a mano che lei aveva, c’è stato un approccio ma ho capito che lei probabilmente si era anche ubriacata per la prima volta e mi sono bloccato, ho capito che non era la situazione giusta. Anche se ero giovane e avevo gli ormoni a palla, mi sono fermato. Fermato”.

“Insegnate ai vostri figli che c’è un limite. Questi limiti vanno rispettati o fai male e ti fai male”.

