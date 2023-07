Arrivano le nozze per Attilio Romita e la sua Mimma Fusco. Per l’occasione il suo testimone sarà un ex compagno del GF Vip…

Lo abbiamo visto pochi mesi fa protagonista al GF Vip con tanto di varie polemiche in merito ad approcci “dubbi” con Sarah Altobello. Ora, Attilio Romita è tornato sereno tra le braccia della sua Mimma Fusco e ha deciso di sposarsi. Curiosamente, come suo testimone ha scelto un ex compagno della Casa…

Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco: il testimone

Come riportato dal settimanale Chi, Romita e la sua Mimma si sposeranno presto, sicuramente entro Natale. La data, in realtà, sembra imminente dato che il testimone scelto dal giornalista ha parlato pubblicamente.

Di chi si tratta? Di Daniele Dal Moro, ex compagno di esperienza al GF Vip. A raccontare tutto è stato proprio lui durante una diretta Twitch, chiacchierando con i fan. Dal Moro ha spiegato che presto partirà per Bari dove appunto si terranno le nozze dell’amico.

Non solo. Che toccherà a lui fare da testimone. “Presto sarò a Bari. Ho un matrimonio di cui sarà testimone di nozze. Sì, farò da testimone ad Attilio”, ha detto Dal Moro. “Dunque se volete vedermi in smoking sicuramente usciranno tante foto. Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me”, ha detto col sorriso ironico ma evidenziando di essere molto contento per questo fatto.

