Affondo di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Barbara D’Urso dopo il suo addio da Mediaset. Il commento anche personale.

Nel mondo dello spettacolo si parla ancora dell’addio di Barbara D’Urso da Mediaset e un quadro decisamente poco positivo lo ha disegnato Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano (e poi tramite le sue stories Instagram). La giornalista ha raccontato la sua visione sulla conduttrice rivelando anche un aneddoto personale vissuto con lei.

Selvaggia Lucarelli stronca Barbara D’Urso: le parole

Selvaggia Lucarelli

Nella sua analisi su Il Fatto Quotidiano, la Lucarelli ha provato a dare la sua visione del perché dell’addio della D’Urso da Mediaset. “(Viene) di chiedersi come mai, nel giro di una manciata di anni, è passata dal condurre addirittura quattro programmi contemporaneamente in Mediaset a essere accompagnata alla porta come uno dei tanti esclusi dai suoi reality”, scrive la giornalista.

“(La D’Urso) ha seminato cattivi rapporti con quasi tutte le sue colleghe conduttrici, per esempio. Salvo poi negare sempre qualsiasi screzio in interviste mielose in cui augurava pace, bene e tanta luce a tutti”. “Anni di comunicati stampa Mediaset in cui si cercava di far passare per successi anche i suoi tonfi […], in cui parlava di picchi d’ascolti e si vantava di battere la concorrenza, concorrenza che alla fine ha (dalle torto) salutato il suo cadavere dalla riva del fiume. Anni di programmi che non erano solo trash, erano spietati”.

L’affondo continua parlando di trash “quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali […]” ma anche della “spietatezza di Barbara D’Urso, in questi anni di sua televisione feroce, in cui valeva tutto, dall’invitare un Francesco Nuti mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato allo sguazzare nella squallida vicenda Moric-Corona e il sofferente figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”.

Il rimprovero

“Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minorenne”.

Eppure quel gesto portò ad una reazione inattesa della D’Urso: “Ero ospite su altri temi. Prima dell’inizio del programma si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero ‘Ehi tu!’. Entrai per la prima volta nel suo camerino in cui mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma controcorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi”.

Per concludere il suo pensiero, poi, Selvaggia aggiunge su Instagram: “Io non sparo sul morto. Di lei e della sua tv scrivevo da quando era potente, quando faceva il bello e il cattivo tempo, quando poteva farti lavorare e guadagnare un sacco di soldi. Spero che sappia almeno riconoscere la coerenza di chi non è sceso dal carro oggi, perché si era lanciato giù molto tempo fa”.

Per completezza, di seguito anche il post Instagram della giornalista con le parole del suo articolo: