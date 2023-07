Mara Venier ha replicato contro chi l’ha presa di mira per essersi recata al concerto di Ultimo insieme a sua figlia Elisabetta Ferracini.

Mara Venier e sua figlia Elisabetta hanno preso parte insieme ad un concerto di Ultimo a Roma e a seguire sono state bersagliate dagli haters sui social per non aver osservato un periodo di lutto (appena qualche settimane fa è scomparso Pier Francesco Forleo, marito della Ferracini e genero della Venier). In queste ore la stessa padrona di casa di Domenica In ha replicato agli insulti ricevuti via social e ha tuonato in un suo post (dove la si vede piangere di commozione durante il concerto):

“E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente!!!!“

Mara Venier replica agli insulti: lo sfogo via social

Mara Venier ha replicato via social contro chi, in queste ore, l’ha presa di mira per essersi recata al concerto di Ultimo insieme a sua figlia, Elisabetta Ferracini, dimostrando – secondo i leoni da tastiera – una mancanza di rispetto verso il lutto che ha colpito le due alcune settimane fa (quando è improvvisamente mancato Pier Francesco Forleo, genero della conduttrice). Mara Venier non ha nascosto il suo enorme dolore per la scomparsa del genero, da lei considerato come un figlio.