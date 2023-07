Marica Pellegrinelli ha svelato per la prima volta attraverso i social di esser stata colpita da un tumore nel 2022.

La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ha svelato via social di esser stata colpita da un tumore ovarico. La notizia è stata diffusa da lei stessa attraverso i social dove ha svelato anche di essersi dovuta sottoporre a un delicato intervento proprio un anno fa. La modella ha deciso di vivere quel delicato periodo approfittando della vicinanza della sua famiglia e senza parlarne pubblicamente.

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità“, ha svelato.

Marica Pellegrinelli: il tumore

Per la prima volta attraverso i social Marica Pellegrinelli ha svelato di aver dovuto affrontare un tumore ovarico e di essersi sottoposta a un delicato intervento. In quel delicato periodo la modella ha potuto contare sulla vicinanza della sua famiglia e dei suoi amici più cari (e ovviamente, del fidanzato William Djoko, con cui ha ritrovato la serenità dopo il suo addio a Eros Ramazzotti). In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno esprimendo la loro vicinanza per quanto le è accaduto.