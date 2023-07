Si erano lasciati poco tempo fa ma a quanto pare due ex Uomini e Donne sono tornati insieme. Sul web le foto non mentono…

Avevano annunciato la crisi e poi la fine della loro relazione ma quanto pare le cose sono cambiate nelle ultime ore. Stiamo parlando di una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne, quella formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ragazzi, infatti, sono stati rivisti insieme…

Uomini e Donne, colpo di scena: una coppia torna insieme

Maria De Filippi

Dopo essersi lasciati ma senza aver detto, in realtà, molto riguardo ai loro rapporti nell’ultimo periodo, pare proprio che i due ex Uomini e Donne ci stiano riprovando. Infatti, in queste ore sono diventate virali sul web alcune immagini che vedono proprio Carola e Federico protagonisti.

I due sono stati pizzicati insieme in un salone di bellezza dove la ragazza si trovava per un trattamento ai capelli e l’ex tronista, pare, l’abbia raggiunta in un secondo momento. Lo scatto in questione è uno screen di una diretta social partita da dentro il salone di una parrucchiera e non è chiaro esattamente come siano andate le cose tra loro in quei momenti.

In molti sul web sono sicuri riguardo ad un loro possibile nuovo riavvicinamento. Nella foto in questione si vede un ragazzo fuori dal salone che attendere la ragazza bionda che si sta facendo bella.

Non è ancora chiaro se i due siano effettivamente intenzionati a riprovarci o se addirittura siano già tornati insieme. Non resta che attendere aggiornamenti da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche il post su Twitter di un utente che ha condiviso lo scatto in questione:

quello non è federico che guarda carola ???? pic.twitter.com/Wgiubp1qKv — chiara ★ 24/7 (@ciseituxme) July 11, 2023