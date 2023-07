Come stanno le cose tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? I due avevano fatto sognare i fan al GF ma poi…

L’ultima edizione dei GF Vip ha visto formarsi diverse coppie, ora, in realtà, non più tali. Oltre ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, c’era anche la coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Chi, invece, non è mai arrivato a definirsi tale sono stati Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini tra cui però c’è stato un affetto evidente tale da far pensare e sognare i loro fan. Al termine del reality, i due si sono visti, anche di recente. Proprio questo riavvicinamento ha fatto pensare a qualcosa tra loro. A fare chiarezza ci ha però pensato l’hairstylist rispondendo ad una utente social.

Antonino Spinalbese, ritorno di fiamma con Ginevra Lamborghini? La risposta…

Antonino Spinalbese

Come detto, tra i volti dello scorso GF Vip più chiacchierati c’erano appunto Antonino e Ginevra che sebbene non siano mai stati una coppia sembravano avere un certo feeling.

Proprio questo affetto particolare ha fatto sognare i fan dei due ragazzi che si sono riaccesi quando, qualche giorno fa, i due si sono rivisti a un evento del settimanale Chi. Proprio in questa occasione, secondo alcuni rumors ripresi da Leggo, i due si sarebbero riavvicinati andando via insieme.

Guai, però, a parlare di ritorno di fiamma o altro. Infatti, lo stesso Spinalbese ha replicato ad una utente facendo capire che non ci sia nulla di vero o concreto tra lui e la Lamborghini.

“Sempre più fiera di aver scelto voi… quel 19 settembre”, ha scritto un utente sui social con il riferimento all’inizio del Grande Fratello.

Antonino ha però replicato: “Credo di avere diverse personalità, ma tutte ringraziano per il noi… però sono nato il 1 febbraio”. Insomma, un modo piuttosto chiaro per sottolineare come non ci sia stato mai alcun “noi” con Ginevra.

Di seguito anche la replica dell’ex di Belen ripresa da un utente su Twitter che, evidentemente, era fan dell’eventuale coppia Spinalbese-Lamborghini: