Nuovo capitolo della battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt. L’attrice ha mosso altre accuse all’ex marito.

Ci risiamo, è di nuovo scontro tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La coppia di attori, dopo la separazione, si trova a fare i conti con diverse questioni non risolte. Una di queste è relativa alla battaglia legale per la tenuta di Chateau Miraval su cui già lo scorso mese l’uomo si era pronunciato dando della “vendicativa” alla ex e citandola in giudizio. Adesso, è arrivata la replica con tanto di contro querela.

Angelina Jolie spara a zero su Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt

Come anticipato, la vicenda tra i due ex coniugi riguarda la tenuta vinicola Chateau Miraval, acquistata dall’ex-coppia nel 2008 nel sud della Francia per circa 55 milioni di euro. In questo senso Pitt aveva denunciato l’ex moglie per aver venduto la sua parte dell’azienda a sua insaputa.

Adesso, invece, la Jolie ha replicato affermando che l’ex marito, in realtà, non si sarebbe mai occupato davvero dell’attività. Non solo. La donna ha definito l’atteggiamento tenuto dall’ex, dopo la decisione di vendere la sua quota, simile a quello di “un bambino petulante e ridicolo“. Secondo l’attrice, Pitt “si occupava di illusioni, non di terra e uva” e che “al massimo ha visitato i vigneti per ammirare l’opera dei lavoratori francesi, che hanno effettivamente realizzato l’affare”.

Secondo la Jolie, l’ex marito avrebbe fatto proprio tutto negli ultimi anni tranne che occuparsi davvero dell’azienda vinicola.

Anche per questa ragione pare che Angelina abbia querelato l’ex compagno per avere speso i soldi dei profitti derivanti dalla tenuta per ristrutturare la piscina e costruire uno studio di registrazione. La somma richiesta all’ex compagno ammonta a 350 milioni di dollari.

Staremo a vedere se ci saranno nuovi colpi di scena per questa vicenda.