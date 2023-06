Una delle recenti coppie nate a Uomini e Donne, tra l’altro tra le più apprezzate dal pubblico, ha annunciato la crisi.

Sono passati alcuni mesi dalla scelta a Uomini e Donne e dopo un periodo di sorrisi e grande amore, qualcosa sembra essersi rovinato. Almeno questa è la sensazione di quello che sta accadendo tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Sui social, le parole che confermano tutto.

Uomini e Donne, Carola e Federico in crisi

I due ragazzi sono senza dubbio una delle coppie più amate di Uomini e Donne nonostante la loro relazione sia nata solo qualche mese fa. Sui social Carola e Federico sono molto seguiti e, anche per questa ragione, una stories condivisa su Instagram nelle ultime ore ha generato non poco fermento.

La ragazza ha scritto: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”. Una frase che non ha bisogno di commenti e che fa capire come le cose non vadano bene.

Un vero peccato e, in un certo senso, anche una sorpresa visto che poco tempo fa, a Verissimo, i due ragazzi avevano raccontato: “Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma. Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso”.

Insomma, al momento non è chiaro cosa stia accadendo tra loro. La speranza dei fan della coppia e dei telespettatori del programma di Maria De Filippi è quella che la storia possa continuare e che l’amore possa trionfare.

