Una foto in compagnia della figlia Vittoria ha generato una serie di critiche per Chiara Ferragni. Cosa è successo.

Non c’è niente da fare. Che sia una foto ironica, dolce o di qualsiasi tipo, per Chiara Ferragni ci saranno sempre commenti positivi e critiche pesanti. In questo caso, sembra che gli haters abbiano avuto la meglio. Tutta colpa di uno scatto, in aereo, in compagnia della figlia Vittoria mentre dormono o, per alcuni, fingono, almeno mamma Chiara…

Chiara Ferragni la foto e la polemica

Chiara Ferragni

Se nelle scorse ore la Ferragni era stata protagonista di un vivace scambio di battute, e vedute, con qualche utente a causa di commenti a proposito del suo fisico, ed in particolare il lato A, ecco che adesso l’imprenditrice digitale ha dovuto fare i conti con frasi e critiche per i suoi contenuti ritenuti “falsi” e “non spontanei”.

La colpa è di una foto in aereo mentre è seduta con in braccio la piccola Vittoria. Chiara e la bambina dormono. La piccola pare farlo davvero mentre la mamma, forse, no. Per questa ragione i commenti degli haters si sono moltiplicati e l’argomento è quello della finzione.

“Sei finta”, ha scritto qualcuno. “Ma perché fare finta di dormire?”, “Ok, ora ridalla alla tata”, “Si vede che non stai dormendo. Tutto finto, come tutto, come sempre…”.

L’accusa è dunque quella di non essere spontanea, lei e, forse, anche chi la circonda. Vedremo se la donna risponderà.

Di seguito anche il recente post Instagram che ha scatenato gli haters:

Riproduzione riservata © 2023 - DG