Se più di recente Aurora Ramazzotti ha mostrato alcuni regalini davvero teneri ricevuti per il suo piccolo Cesare Augusto, nelle ore precedenti la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha dovuto fare i conti con qualche critica che dai social è arrivata addirittura in Svizzera dove alcuni media hanno parlato del fatto che la donna stia dando latte artificiale al suo bambino.

Aurora Ramazzotti e il latte artificiale. Anche in Svizzera…

Alcuni giorni fa, la Ramazzotti, con ironia, aveva deciso di replicare alle critiche che le erano arrivate da alcune seguaci perché stava usando il latte artificiale anziché allattare il figlio dal seno. Una situazione per quale la figlia di Michelle Hunziker aveva detto ironizzando proprio con il piccolo bimbo in un ipotetico discorso: “La mamma non aveva più latte. E come facciamo? Noi dobbiamo mangiare, e certo! La mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più di latte, le hai prosciugato tutto! No, dai, non è vero: non ne aveva e basta. A volte succede…”.

Questa situazione, però, ha avuto forte risonanza anche in Svizzera dove, appunto, hanno ripreso l’argomento allattamento e latte artificiale, di fatto, sottolineando come “sia sbagliato”.

“Mi scusi signor Cesare Augusto, le volevo dire che con questo fatto del latte adattato al posto del materno abbiamo superato i confini del nostro Paese e siamo arrivati in Svizzera. Hanno parlato di ‘”‘Einen Regelrechten Shitstorm’: lei sa cos’è?”, ha detto Aurora facendo riferimento al media e alla notizia sul suo conto.

“Ovviamente sono ironica, la verità è che non so cosa ci sia scritto su quell’articolo perché mia madre non mi ha insegnato il tedesco. Stanno riportando il fatto che io stia dando latte adattato. Ma mi fa troppo ridere questo termine!”.

In realtà andando a vedere la traduzione che si può fare dal post social, pare che Srfnews stia solo sottolineando come la Ramazzotti sia stata criticata da chi la segue ma anche che l’OMS consigli di allattare maggiormente i neonati. In questo caso specifico, però, se il latte era finito la polemica non esiste…

Di seguito anche un post Instagram del media che fa riferimento alle critiche ricevute dalla showgirl:

