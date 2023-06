Arriva un omaggio a Silvio Berlusconi dopo la sua morte. Il Cavaliere si è visto intitolare una via nel foggiano. Vediamo precisamente dove.

Una via per Silvio Berlusconi. Il compianto Cavaliere è stato omaggiato con una strada a suo nome. Proprio così, a tempo di record, è arrivata la decisione del Comune di Apricena, in provincia di Foggia che, tramite una decisione della giunta comunale, ha optato per questo gesto verso l’ex Premier.

Silvio Berlusconi, una via col suo nome ad Apricena

SILVIO BERLUSCONI

A rendere nota la decisione di intitolare una via al Cavaliere, lo stesso Comune di Apricena che con una delibera della giunta ha modificato il nome di una strada, prima via Modena, con il nome del compianto ex Premier.

“Come comunità nazionale abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del presidente Silvio Berlusconi, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale. La nostra città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato”, ha detto il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Il Comune è stato il più lesto a omaggiare Berlusconi ma è probabile che altri decidano di fare presto lo stesso.

Di seguito anche il post Facebook del Comune di Apricena dove viene resa nota la decisione per il cambio di nome della via:

✅ Apricena, la prima città in Italia a intitolare una via al Presidente Silvio BerlusconiCome comunità nazionale… Posted by Comune di Apricena on Thursday, June 15, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG