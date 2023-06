Dopo alcuni contenuti social, la giornalista Elena Guarnieri se l’è presa con i colleghi. Il duro sfogo e cosa è successo.

Chiamata a raccontare sul campo i funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo, Elena Guarnieri, giornalista Mediaset e nello specifico del Tg5, si è trovata a fare i conti con la diretta dell’evento, compreso un particolare momento in cui, alcuni sostenitori del compianto ex Premier hanno cantato un coro “chi non salta comunista è”. Un episodio nel quale la donna si è, di fatto, trovata in mezzo senza poter far altro che andare avanti nella sua diretta. Proprio tale avvenimento, però, ha ricevuto l’attenzione dei social dove le critiche e i meme sono stati all’ordine del giorno. Anche alcuni colleghi giornalisti – in particolare Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida – hanno commentato in modo che, evidentemente, non è andato giù alla diretta interessata che ha replicato duramente.

Elena Guarnieri furiosa con Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida

Elena Guarnieri

La Guarnieri ha deciso di replicare, come detto, ad alcune facili ironie che sono arrivate proprio dai colleghi giornalisti che, evidentemente secondo lei, sarebbero dovuti essere dalla sua parte comprendendo la diretta e il momento.

A dirla tutta la Lucarelli si è limitata a riportare il video assieme ad una emoticon indignata, mentre Salamida ha scritto: “Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamente perché inizierà a piangere a dirotto”.

Durissima, in ogni caso, la replica del noto volto del Tg5: “I giornalisti faziosi. Quelli che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano. I giornalisti che inseguendo i like tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti)”.

Nel profilo di Salamida anche un commento: “Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri”.

Di seguito anche il post Instagram della giornalista del Tg5:

Riproduzione riservata © 2023 - DG