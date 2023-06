Ha detto addio a L’aria che tira Myrta Merlino e anche a La7. L’annuncio è arrivato in diretta durante la trasmissione.

The show must go on ma lo farà senza Myrta Merlino. La donna ha annunciato l’addio a La7 e a L’aria che tira e lo ha fatto, visibilmente emozionata, nel corso della puntata di venerdì 16 giugno. Sul finale della trasmissione, eccola prendere in mano la situazione e dare l’addio.

Myrta Merlino lascia La7: l’annuncio a L’aria che tira

Myrta Merlino

“E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione. Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira”, ha esordito la Merlino in diretta a L’Aria che tira.

“È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire. The show must go on, è un mantra nel nostro mondo ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi”.

Dopo aver rivissuto tutti gli avvenimenti vissuti e raccontati e ringraziato “la squadra” ecco il finale del suo discorso concluso anche un mazzo di fiori che le è stato donato.

E in futuro? Per ora la Merlino ha detto solo: “E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene”.

Di seguito anche il post Twitter con le parole della donna:

