Aveva creato un “caso” una frase di Paolo Del Debbio a Barbara D’Urso dopo la morte di Berlusconi. Il conduttore ha spiegato tutto.

Sono stati tanti i momenti dedicati a Silvio Berlusconi questa settimana dopo la sua morte. Uno di questi ha visto protagonisti anche Paolo Del Debbio e Barbara D’Urso con Carmelita intervistata dal giornalista. Durante il dialogo tra i due, una frase dell’uomo aveva generato particolare enfasi, specie sui social, anche vista la particolare reazione della conduttrice di Pomeriggio 5. In queste ore, il presentatore ha voluto fare chiarezza e se l’è presa con chi aveva ipotizzato che le sue affermazioni fossero una “frecciatina” alla collega.

Paolo Del Debbio e la spiegazione sulla frase a Barbara D’Urso

Paolo Del Debbio

Partiamo dal principio. Nel corso di uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi, Del Debbio aveva annunciato un servizio e successivamente si era lasciato andare ad un pensiero rivolto direttamente alla D’Urso: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto che l’hai trattenuto per tutta l’intervista”. Parole che aveva generato un’espressione perplessa in Carmelita.

Proprio da questa situazione si era creata l’idea, specie sui social, che il giornalista avesse voluto mandare forse una frecciatina alla presentatrice.

A quanto pare, però, niente di tutto ciò. “Qualche imbecille sprovvisto della capacità di intendere e quindi anche di volere probabilmente… andrebbe assolto in un processo. Ha scritto, siccome l’ho intervistata martedì sulla sua conoscenza di Berlusconi, sostenendo che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura”.

“Barbara d’Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli, di fare dei trabocchetti durante le interviste. Sono noto per non farli. Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi. Vergognatevi. Invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello”.

Di seguito il post Twitter con le prime affermazioni del giornalista a Carmelita e poi quello con la spiegazione:

Ma perché la trattano tutti a pesci in faccia poverina, lei potrebbe condurre i talk di Rete 4 ma voi non potrete mai inventare le cinque sfere ricordatevelopic.twitter.com/WdgYRD7mud — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) June 13, 2023

