Rumors, per la verità anche inaspettati, su possibili problemi di salute di Maria De Filippi. La conduttrice ha risposto indirettamente alla vicenda.

L’abbiamo vista, di bianco vestita, al funerale di Silvio Berlusconi supportare da vicino Silvia Toffanin e naturalmente l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio. Poi, però, su Maria De Filippi si sono sviluppate della strane voci sui social secondo cui la conduttrice stava facendo i conti con dei non meglio identificati problemi di salute. La verità, però, è un’altra ed è stata la stessa donna a rispondere indirettamente a queste voci.

Maria De Filippi ha problemi di salute? Come stanno le cose

Come detto, la Queen di Mediaset è stata vista nelle scorse ore al funerale di Silvio Berlusconi e durante, e dopo la cerimonia funebre, soprattutto sui social, e su Twitter, si era sparsa la voce di possibili problemi di salute della donna. Niente di più lontano dalla realtà. Maria De Filippi, infatti, sta bene e, anzi, a modo suo ha smentito tutte queste voci.

In tanti si sono chiesti quale sarebbe stata la sua prossima mossa in termini lavorativi e lei, dopo il funerale del Cavaliere, è ripartita a lavorare. La conferma è arrivata da alcune immagini che la ritraggono in Sardegna, in spiaggia, insieme al cane di Alessio Sakara e Raffaella Mennoia, storica autrice di molti programmi condotti proprio da Maria.

In questo caso, la De Filippi è andata fino all’Isola non solo per godersi il mare e il sole sardo ma soprattutto per seguire da vicino le registrazioni di Temptation Island che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.

Insomma, rumors su possibili problemi di salute smentiti sul nascere.

Di seguito anche il post Instagram con gli scatti sulla spiaggia in Sardegna:

