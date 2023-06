Ha deciso di rispondere agli haters Teresa Langella che su Instagram è stata accusata di essere “sempre in vacanza”.

L’ex volto di Uomini e Donne Teresa Langella ha deciso di replicare agli haters che, evidentemente, dopo le ultime stories su Instagram, le hanno mandato diversi messaggi privati o commenti scomodi ai suoi contenuti. L’accusa è molto semplice: per questi utenti lei e il suo compagno sarebbero “sempre in vacanza”.

Teresa Langella replica agli haters

La donna e Andrea Dal Corso si mostrano spesso sui social in luoghi fantastici e mentre vivono esperienza non certo da tutti i giorni. Anche per questo, evidentemente, tanti utenti hanno più volte sottolineato alla Langella come lei e il compagno sembrino “sempre in vacanza”. Un modo carino per dire che, di fatto, non lavorino.

Ecco perché, però, questa volta l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di replicare, cercando di spiegare che – come ha scritto lei – “non è tutto oro quello che luccica”.

“Non è per far polemica anche perché ad oggi ancora ci rimango male, ma mi viene da sorridere, quando leggo il messaggino standard: ‘Ma siete sempre in vacanza?’ Se tutte le vacanze fossero così staremmo male”, ha detto in dialetto la donna. “Siamo sempre con un cellulare in mano a lavorare. Certo, non stiamo in miniera, però sarebbe bello riuscire a viversi queste strutture e resort che sono incredibili”.

Poi l’ulteriore spiegazione sul suo lavoro: “Quando si realizzano contenuti per i social sono ore e ore di riprese. Vi condividerò la nostra realà primo o poi, con qualche ripresa dei backstage, così che possiate capire. Oggi abbiamo un team di 15 persone da gestire e chi lavora e fa parte di un team sa che cosa significa vivere tutto questo. So che non dovrei dare nessuna spiegazione, però è più forte di me chiarire le cose”.

