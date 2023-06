Pochi mesi fa la notizia dell’attesa del quarto figlio, ora la conferma: Al Pacino è diventato di nuovo padre a 83 anni.

A fine maggio si era sparsa la notizia, inattesa, di quello che sarebbe diventato il suo quarto figlio, adesso l’ufficialità dell’arrivo del piccolo bimbo. Al Pacino è ancora una volta padre all’età di 83 anni. Il noto attore e Noor Alfallah sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato da amici vicini alla coppia che hanno anche svelato il nome del neo arrivato.

Al Pacino padre per la quarta volta

Al Pacino

Dalle informazioni raccolte da Tmz, Al Pacino e Noor Alfallah, 29enne, sua compagna, sono diventati genitori del piccolo Roman.

La coppia, che si frequenterebbe da poco più di un anno, avrebbe avuto il bebè. Si tratta del quarto figlio per il noto attore che, in passato, sembra fosse rimasto “scioccato e sorpreso” quando aveva appreso che stava per diventare ancora una volta padre in quanto convinto di non poter avere più figlia a causa di un problema alla tiroide.

Per l’attore, come detto, si tratta del quarto figlio. Roman arriva dopo Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dal suo rapporto con l’attrice Beverly D’Angelo, e dopo Julie Marie, nata nel 1989, avuta con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant.

A questo punto resta la grande attesa per quelle che saranno anche le prime foto del bimbo insieme ai genitori. Possibile che, almeno per il momento, i tre decidano di non mostrarsi pubblicamente ma che lo facciano solo in futuro.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la lieta notizia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG